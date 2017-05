Même si son temps de jeu est limité, l'ancien défenseur du PSG ne prévoit pas de quitter la Catalogne cet été. "Je veux continuer, j'ai signé un contrat de cinq saisons et mon intention est de gagner de nombreux titres ici. Je suis content au FC Barcelone et je le serai encore plus si nous gagnons la Liga . Ma situation ne m'inquiète pas parce que le plus important pour moi, c'est l'équipe."