"Il me faudra des garanties sur l'avenir. Il y aura des discussions. On se mettra autour d'une table comme on l'a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J'ai besoin d'avoir des ambitions en face de moi", a-t-il confié au quotidien.