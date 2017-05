ASSE : Caïazzo et Romeyer en désaccord pour le futur entraîneur ?

D'après L'Équipe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne seraient pas du même avis, concernant le profil de leur futur technicien. Le premier souhaiterait miser sur un Français et aurait déjà proposé les noms de Laurent Battles Patrice Garande , ou encore Michel Der Zakarian . Le second voudrait miser sur un entraîneur étranger, ou un Français ayant évolué dans un autre championnat. Le quotidien évoque ainsi le nom de Claude Puel , lequel pourrait contenter les deux décideurs stéphanois.Pour rappel, Southampton, l'équipe coachée par l'ancien Niçois, occupe actuellement la dixième place du classement de Premier League