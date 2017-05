"Nous savons tous que ce championnat ne ressemble pas à la Premier League ou à la Bundesliga et, bien sûr, cela peut être frustrant sur le terrain lorsque des choses préparées ne sont pas respectées, ou lorsque quelqu'un perd un ballon ou juste ne voit pas un coéquipier. Je ne reproche rien à personne pour cela, c'est mon problème. J'ai besoin de m'adapter au championnat et gérer ces situations. (...) Si on compare avec le Bayern ou la sélection nationale, la différence est énorme, mais je savais dans quoi je m'embarquais. Le championnat est intéressant parce qu'il se passe parfois des choses que vous ne comprenez pas. Cela peut être des décisions de l'arbitre, les appels ou les passes de mes coéquipiers", a-t-il notamment confié.