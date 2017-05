Newcastle : Benitez s'est entendu avec les dirigeants

"Je suis satisfait du déroulement de la réunion et de la tournure positive qu'a pris notre discussion, pour construire sur ce que nous avons commencé cette saison. Il y aura des challenges à relever, bien sûr, l'été ne sera pas facile. Mais le travail est en cours depuis un certain temps et nous pouvons continuer de façon positive avec le développement de l'équipe, en vue du commencement de la saison prochaine. Je souhaite un été agréable aux fans", a-t-il notamment expliqué.Pour rappel, les Magpies ont obtenu leur promotion en Premier League