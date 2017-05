Ligue des Champions : L'Atlético gagne pour l'honneur

L'Atlético a cru à l'exploit, mais finalement c'est bien le Real Madrid qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions . L'Atlético s'est imposé lors de la demi-finale retour (2-1), à Vicente Calderon , après s'être incliné 3-0 lors du match aller. Après un premier quart d'heure de feu, les Colchoneros menaient 2-0 et n'étaient plus qu'à un but du Real. Saul avait ouvert le score de la tête (12e), avant que Griezmann ne double la mise sur pénalty (16e). Les Merengues ont réduit le score grâce à Isco (42e), profitant d'un superbe travail de Benzema le long de la ligne de but. Avec ce but à l'extérieur, le Real a brisé les derniers espoirs des Colchoneros. Le Real ira donc défendre son titre face à la Juventus le 3 juin prochain à Cardiff, et peut devenir la première équipe à remporté deux fois suite la Ligue des Champions dans sa version moderne.Résultats du soir : Atlético 2-1 Real Madrid (Q)Par Thomas Guerard (iDalgo)