Real Madrid : Zidane s'attendait à un match difficile

En conférence de presse d'après-match, Zinedine Zidane a révélé qu'il prévoyait que son équipe souffre. "L'Atletico est rentré très fort, en nous pressant et en remportant les seconds ballons. Ils ont marqué sur corner, car nous avons été moins attentifs, et ensuite sur penalty. Nous savions que nous allions souffrir, mais également que nous allions avoir des occasions avec de la tranquillité et de la patience. Nous avons retrouvé notre jeu avec Isco qui, comme toujours entre les lignes, a fait mal à l'adversaire", a analysé le technicien tricolore.