S'il trouve "dommage" la fin de l'aventure de son équipe, Diego Simeone a insisté sur l'excellent comportement de ses joueurs. "Je suis heureux et fier que nous ayons rivalisé une fois de plus, en démontrant pourquoi depuis cinq ans et demi nous nous battons pour les meilleures places derrière le Real Madrid et Barcelone (...) Nous avons tout donné. Cela fait six ans que nous laissons notre peau sur le terrain."