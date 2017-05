L'OL vise une première finale, Rooney veut rester à Manchester... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal L'Equipe espère que l'Olympique Lyonnais fera "rêver". Battu 4-1 aux Pays-Bas , le club rhodanien reçoit ce jeudi l'Ajax Amsterdam avec l'envie de faire "déjouer les pronostics" et d'accéder à la finale de la Ligue Europa. Ce match marque le retour d' Alexandre Lacazette , absent à l'aller.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et la révolution opérée par l'Inter Milan bien avant la fin de saison. Après le limogeage de son coach Stefano Pioli , la formation lombarde a nommé Walter Sabatini au poste de coordinateur technique. En attendant peut-être l'arrivée sur le banc d' Antonio Conte On enchaîne avec le quotidien Marca et la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions . Malmenée en début de partie par l' Atletico Madrid , battue 2-1 mais finalement qualifiée, la Maison Blanche retrouvera le 3 juin prochain la Juventus Turin avec l'objectif de conserver son titre.Pour finir, The Sun retranscrit les déclarations de Wayne Rooney concernant son avenir avec Manchester United . Alors qu'il est annoncé sur le départ, l'attaquant anglais de 31 ans semble décidé à poursuivre sa carrière chez les Red Devils. Son bail expire en juin 2019.