"Bien sûr. Être un compétiteur, c'est y croire. Mais je n'en fais pas une fixation. Je crois que je me suis montré performant et exemplaire de bout en bout de mon parcours en équipe de France. Et tout le monde sait pourquoi je n'ai pas été rappelé au début, a expliqué le milieu de l'Olympique Lyonnais dans les colonnes de L'Equipe. Ce sera compliqué, forcément. Et c'est bien que des jeunes talents viennent pointer le bout de leur nez. Ça rendra l'équipe de France meilleure. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot : je ferai tout pour revenir en équipe de France."