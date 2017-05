Match Manchester United - Celta Vigo en direct

Manchester United Celta de Vigo 1:1 Match terminé 17' Marouane Fellaini - 85' - Facundo Roncaglia - Facundo Roncaglia

Le film du match en direct Marouane Fellaini But de 17' Daley Blind Carton jaune pour 32' 66' Carton jaune pour Iago Aspas Juncal Carton jaune pour Ander Herrera Aguera Carton jaune pour 81' 85' But de Facundo Roncaglia But de Eric Bertrand Bailly Carton rouge pour 87' 88' Carton rouge pour Facundo Roncaglia Carton rouge pour 88' Carton rouge pour Facundo Roncaglia Carton rouge pour 90' Carton jaune pour Gustavo Cabral Carton jaune pour



Manchester United est bien parti pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Tombeurs du Celta Vigo (1-0) grâce à Marcus Rashford , les Red Devils de José Mourinho voudront confirmer devant leur public et ainsi se rapprocher d'un trophée et de la qualification en Ligue des Champions , qui semble de plus en plus inaccessible par le biais du championnat. La formation mancunienne reste sur un revers à Arsenal (2-0), alors que le club de Galice a sombré à Malaga (3-0).