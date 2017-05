Âgé de trente ans, l'attaquant a réalisé un début de saison décevant, mais s'est bien rattrapé, depuis le départ de Claudio Ranieri . Il a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives, en 32 rencontres de Premier League . On peut imaginer que son arrivée ne serait pas une bonne nouvelle pour Kevin Gameiro et Fernando Torres