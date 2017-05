Âgé de cinquante et un ans, le technicien italien s'est fait mettre dehors de l' Inter Milan , il y a quelques jours, malgré un taux de victoire de 52 %. Il a notamment coaché la Lazio de Rome et Bologne, ces dernières saisons. Les noms de Claude Puel Antoine Kombouaré et... Eduardo Berrizzo ont également circulé, ces dernières heures.