Man Utd : Mourinho annonce qu'il va snober le championnat

Interrogé sur BeIN Sports, le technicien portugais a expliqué qu'il lâchera la Premier League pour permettre à son équipe de se préparer pour la finale du 24 mai. "Je n'ai que 15 joueurs disponibles et quatre matches à jouer dont la finale. Du coup, tant pis mais on va sacrifier le championnat et on va encore me critiquer. L'Ajax, lui, a deux semaines pour préparer la finale. Gagner la Ligue Europa cette saison, vu l'effectif que j'ai récupéré l'été dernier, ce serait inespéré."