Le président rhodanien, interrogé sur BeIN Sports, a confirmé son maintien sur le banc la saison prochaine et même laissé entendre que certains cadres pourraient rester. "On est sur un parcours de qualité. On va se qualifier pour la 21e année de suite pour l'Europe. Oui, bien sûr. On a toujours évoqué ce sujet-là. Bruno Genesio sera là, peut-être aussi les joueurs que l'on annonce sur le départ et qui ne sont pas partis pour l'instant."