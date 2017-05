La fin du rêve pour l'OL, le Barça viserait un Monégasque... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe évoque le "clap de fin" à l'Olympique Lyonnais, inutile vainqueur de l' Ajax Amsterdam et sorti en demi-finales de la Ligue Europa. "Une page risque de se tourner au sein du club lyonnais" avec probablement le départ de certains cadres, Alexandre Lacazette en tête.On enchaîne avec le Corriere dello Sport qui annonce que la Juventus Turin pourrait débourser énormément d'argent lors du mercato estival. Le quotidien parle de 126 millions d'euros, avec la venue de Mattia De Sciglio Milan AC ), André Gomes FC Barcelone ) et Douglas Costa Bayern Munich ).Derrière les Pyrénées, nos confrères d'El Mundo Deportivo s'expriment sur le recrutement estival du FC Barcelone . Après l'échec du dossier Théo Hernandez, les Blaugrana lorgneraient un latéral capable d'évoluer dans l'axe : Benjamin Mendy (Monaco) et Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) seraient dans le viseur.Pour terminer, le Daily Mirror s'exprime sur la qualification de Manchester United pour la finale de la Ligue Europa. Les Red Devils ont souffert face au Celta Vigo (1-1) et sont passés tout près de l'élimination, mais ils joueront le titre face à l'Ajax Amsterdam.