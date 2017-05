PSG : la mise au point de Leonardo sur son retour

Dans un entretien au Parisien, le Bresiltmpien justifie son refus de revenir à la case départ. "Je ne reviendrai pas au PSG une nouvelle fois. D'abord, je ne suis pas à la recherche d'un travail. Ensuite, s'il n'y a pas de sentiment particulier qui me pousse à faire quelque chose, je ne le fais pas, ce n'est pas la peine. Enfin, ce qui a été fait avec le PSG appartient au passé. Quand je suis parti en 2013, c'était une décision forte de ma part et je savais aussi qu'il y avait des conséquences. C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit. Et puis, le club aussi a changé, a évolué. Il faut passer à autre chose."