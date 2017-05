"On a évoqué l'avenir avec le président. On travaille déjà sur la prochaine saison. Il m'a conforté tout au long de la saison, a fait savoir le coach de 50 ans. On est dans un club qui est tenu de tenir ses objectifs. Et c'est normal de se poser des questions quand les objectifs ne sont pas atteints. J'ai vu qu'il y avait des candidats à mon poste. Je vis avec ça depuis la saison dernière. Ce n'est jamais agréable. Ça ne m'empêche pas de dormir et je laisse les paroles de certains passer au-dessus de ma tête. A moi de prouver le contraire dans le futur."