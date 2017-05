"Rester est une possibilité. Je laisse les représentants en parler avec mes dirigeants. (...) Les dirigeants se sont entretenus avec les dirigeants, j'ai aussi échangé avec le coach, mais pour l'instant, il y a un match à Bordeaux ", a-t-il expliqué. L'avis de Rudi Garcia est essentiel pour lui : "Le plus important pour moi, c'était la position du coach, il a dit qu'il souhaitait continuer l'aventure avec moi, mais ça dépend de pas mal de choses. En tant que capitaine, on se doit de rester concentré et montrer l'exemple jusqu'au bout."