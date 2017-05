OM : Garcia attend de voir le caractère de ses joueurs

"Si on gagne, on sera cinquième, sûr, on n'aura pas besoin d'attendre la dernière journée. Bordeaux a une équipe de qualité, avec un coach de qualité. J'espère que l'enjeu ne primera pas sur le jeu. Si Bordeaux perd contre nous, c'est fini pour eux. À nous de montrer qu'on est capable de gagner sur un match à tel enjeu, comme on a su le faire face à Nice ", a-t-il déclaré aux journalistes présents.