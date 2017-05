Lille : Lopez détaille la collaboration Campos-Bielsa

"Le projet s'annonce excitant. Les gens y travaillent tous les jours. Luis (Campos) et Marcelo (Bielsa) échangent tous les jours depuis des mois. Des réunions ou des moments comme ça, on en a assez souvent. Il y a une belle symbiose dans l'équipe. Cela s'annonce de façon positive. (...) Oui, il y a pas mal de joueurs avec lesquels nous sommes en discussion", a-t-il expliqué à la radio. L'Argentin n'a pas eu, comme à Marseille , à donner une liste de joueurs : "Cela se passe un peu différemment. Marcelo fournit une liste des critères des joueurs dont il a besoin et c'est Luis (Campos) qui fournit la liste très vaste des joueurs qui pourraient remplir ces critères."Le patron lillois a enfin confié la politique du recrutement nordiste : "On préfère payer cher des jeunes joueurs, cela rentre plus dans notre état d'esprit. L'une des raisons à cela, c'est aussi l'une des demandes de Marcelo (Bielsa) qui aimerait avoir un vestiaire ou des joueurs qu'il peut former à son style. Après, s'il y a un joueur confirmé qui accepte cette règle et qui correspond au projet, on pourrait regarder", a-t-il ajouté.