ASSE : les dirigeants cherchent des investisseurs

"Les clubs devant nous ont des capitaux étrangers qui sont venus arranger leur trésorerie. On l'a vu avec l'OM qui a changé d'équipe durant le mercato d'hiver", a-t-il fait remarquer. Il souhaite trouver une solution afin de donner de nouveaux moyens aux Verts : "Si on va faire entrer des investisseurs, des capitaux étrangers ? Oui on y travaille, j'ai plus envie que ce soient des investisseurs français, mais on sera bien obligé de faire quelque chose pour contrer ces investisseurs. Nous travaillons différemment. On veut acheter notre stade, on veut sortir des joueurs du centre de formation, on améliore notre cellule de recrutement, mais si on trouve un investisseur, on regardera. C'est difficile quand vous vous comparez à Monaco, Paris , Lyon, on n'a pas la même métropole et à Saint-Étienne, on n'est pas sur le même niveau économiquement que ces villes. L'ASSE est un club très regardé et avec une histoire, mais les investisseurs ne viennent pas comme cela", a-t-il ajouté.