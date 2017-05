Monaco : Ménès s'interroge sur Jardim et tacle Riolo

"Jardim avait opté pour un étrange 3-5-2 se privant de Thomas Lemar , alors que son équipe avait tout de même deux buts à remonter. Je note d'ailleurs avec un certain amusement que ce choix tactique hasardeux est passé comme une lettre à La Poste, alors que le même choix un an plus tôt, effectué par Laurent Blanc Manchester City , fait encore scandale. Et après y en a encore qui me parle de corporatisme", a lancé le journaliste, s'adressant indirectement à Daniel Riolo