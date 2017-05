Selon plusieurs médias belges, le talentueux milieu de terrain d' Anderlecht aurait donné son accord aux dirigeants monégasques pour un contrat de cinq ans et passera des tests médicaux d'ici une dizaine de jours pour valider ce probable transfert estimé à 25 millions d'euros.Avec cette arrivée, le probable futur champion de France s'apprête à réaliser un très joli coup sur le marché des transferts et pourrait décider de laisser partir Tiémoué Bakayoko ou Fabinho dans ce secteur de jeu. Le jeune international belge a inscrit la bagatelle de 18 buts cette saison et délivré 15 passes décisives.