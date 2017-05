Le président du club olympien a souhaité faire preuve de discrétion même si son équipe travaille en coulisses pour monter l'équipe la plus compétitive possible pour la saison prochaine. "Les fameux 200M€ ? Nous avons communiqué sur cette somme pour montrer ce que nous n'étions pas prêts à faire. Frank McCourt a eu une réussite professionnelle exceptionnelle, a gagné beaucoup d'argent en cédant les Los Angeles Dodgers, mais il n'a pas les moyens d'un Etat souverain. Je ne parlerai pas du mercato, ce n'est pas le moment. On a une équipe invaincue depuis neuf matchs, qui doit préparer un déplacement à Bordeaux où elle n'a pas gagné depuis 1977. J'attends des joueurs, en qui j'ai confiance, qu'ils se dépassent. De grosses recrues dès le mois de juin ? Je ne ferai pas de commentaire, vraiment", a confié le patron du club marseillais.