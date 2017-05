OM : Eyraud est ravi de son casting

"Je suis extrêmement satisfait (il insiste). Dans le domaine sportif, je me félicite tous les jours d'avoir Andoni Zubizarreta aux manettes, a-t-il confié. C'est quelqu'un de cultivé, d'humain, il a structuré la stratégie sportive de façon exceptionnelle, en intégrant la formation à l'ensemble. Concernant le coach, qu'est-ce que je peux dire ? Rudi Garcia et son staff ont réussi à créer une dynamique incroyable. Cette équipe a été critiquée, mais depuis le clasico du 26 février, elle n'a encaissé que quatre buts (pour cinq victoires et quatre nuls, Ndlr). Je leur tire mon chapeau."