Bundesliga : le succès exceptionnel du Bayern Munich

L'équipe de Carlo Ancelotti s'est imposée 5-4 face au RB Leipzig, lequel menait 4-2 à la 65e minute. Sabitzer (2e), Werner (29e sp et 65e) et Poulsen (47e) ont inscrit les buts de Leipzig, tandis que Lewandowski (17e sp et 84e), Alcantara (60e), Alaba (91e) et Robben (95e) ont arraché la victoire, pour les Bavarois.