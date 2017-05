"Marquinhos est un jeune joueur qui a beaucoup progressé ici, dans le club et dans l'équipe. C'était pour lui une saison pour montrer et élever ses responsabilités dans le groupe après le départ de David Luiz . On lui a donné plus de responsabilités dans le groupe pour grandir, pour pousser et pour jouer plus. Nous pensons que ce processus est bon pour lui parce qu'il va avoir plus d'expérience, plus de minutes dans l'équipe et plus de responsabilités afin d'apporter à l'équipe ses capacités et ses qualités. Je crois que c'est un joueur avec un grand futur ici", a-t-il affirmé aux journalistes, ce samedi.