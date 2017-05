Le Jour J pour Monaco, le titre en vue pour la Juventus... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec L'Equipe et le "tapis rouge pour Monaco", en passe de décrocher le titre de champion. L'ASM reçoit Lille, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, avec trois points d'avance sur le PSG, en déplacement à Saint-Etienne On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui évoque le choc de la 36e journée de Serie A entre l'AS Rome et la Juventus Turin. L'occasion pour la Vieille Dame de s'offrir de manière officielle un sixième Scudetto d'affilée.On enchaîne avec le journal Marca et la lutte à distance pour le titre entre le Real Madrid et le FC Barcelone . La Maison Blanche peut prendre une option en cas de victoire contre le FC Séville et espère un faux pas du Barça à Las Palmas.Pour terminer, le Daily Mirror relate les déclarations d'Antonio Conte au sujet de son avenir avec Chelsea . Après le titre décroché par les Blues, le technicien italien a fait savoir qu'il restera et ne rejoindra pas l' Inter Milan