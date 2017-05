Match West Ham - Liverpool en direct

West Ham Liverpool A venir

Troisième du classement, Liverpool se rend sur la pelouse de West Ham United, dans le cadre de la 37e journée de Premier League . Les Reds doivent gagner pour rester en bonne posture pour la qualification en Ligue des Champions et ainsi résister à la concurrence de Manchester City et Arsenal . En face, les Hammers occupent la douzième position et n'ont plus rien à jouer, l'avance sur la zone rouge étant suffisante.