Match Tottenham - Manchester United en direct

Le film du match en direct Victor Wanyama But de 6' 36' Carton jaune pour Wayne Rooney Carton jaune pour Harry Kane But de 49' 71' But de Wayne Rooney But de Victor Wanyama Carton jaune pour 74'



Deuxième à sept points de Chelsea , et hors course pour le titre, Tottenham accueille Manchester United à l'occasion de la 37e journée de Premier League . Assurés de disputer la C1 la saison prochaine, les Spurs de Mauricio Pochettino voudront terminer du mieux possible. Pour leur part, les Red Devils de José Mourinho , qualifiés pour la finale de la Ligue Europa, sont cinquièmes et paraissent trop distancés des accessits en C1.