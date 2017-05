"Nous travaillons prioritairement sur le marché local, L1 et Français de l'étranger. Nous avons aussi vu beaucoup de matchs de Ligue Europa. Rudi et moi déterminons les profils puis nous comparons avec les informations recoupées par nos recruteurs. Au mercato, on a travaillé sur 90 joueurs pour finalement anticiper de six mois la venue de quatre. (...) Je trouve notre projet attractif pour les talents français qui peuvent passer trois ou quatre saisons chez nous avant d'aller en Premier League ", a-t-il expliqué au journal. Sa short-list semble déjà remplie : "Nous avons défini les profils et dressé des listes par poste : objectif prioritaire, secondaire, etc. Mais on se tient prêt à adapter nos plans car le marché évolue sans cesse. Affirmer que tout est réglé serait prétentieux. Par contre, nous aurons un effectif plus étoffé si nous jouons la Ligue Europa. Et nous cherchons des joueurs différents de ceux que nous avons pour offrir à l'entraîneur plus d'options tactiques", a-t-il ajouté.L'Espagnol n'a enfin pas souhaité commenter les noms sortis dans la presse : "J'essaie de rester à l'écart de l'agitation médiatique car le mercato n'est pas une vente aux enchères. Ma priorité est de bâtir une équipe solide, pas de trouver le joueur qui fera vendre plus de maillots, même si ce n'est pas incompatible. Évidemment, si j'apprends demain que Morata est à vendre 30 millions d'euros, je regarderai. Mais je ne crois pas que ça arrivera."