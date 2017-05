OL : Larqué démolit les choix d'Aulas

"Si son club n'est pas aimé ou apprécié à la hauteur de ses résultats, Jean-Michel Aulas devrait un peu se remettre en question. Il devrait quand même s'imaginer qu'il y est quand même pour quelque chose. Quant aux strates du futur staff, le directeur sportif, le conseiller du bras droit, le conseiller du pied gauche... Aujourd'hui, il a découragé, et c'est lui qui me l'a dit, l'investissement de Bernard Lacombe , qui sait qu'il est dans un placard et qui sait qu'il n'en sortira pas. On se demande toujours ce que conseille Gérard Houllier . Probablement de faire attention sur le flanc droit en contre-attaque, comme contre les Bulgares, ou sur le côté gauche comme contre Israël. On est dans une situation très, très complexe du côté de Lyon", a jugé le consultant.