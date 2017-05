"Les chances de voir rester Lacazette ? Une chance sur deux. Parce que c'est oui ou c'est non. Ça dépend de lui. Quand un joueur vient voir son président et lui dit qu'il souhaite absolument partir, et dans tel club... Si le club est susceptible de correspondre à l'achat qui correspond à la valeur, on aurait tort de fermer la porte", a-t-il confié. Il est toutefois resté vague sur la valeur du joueur : "Il coûte le prix des avant-centres qui marquent régulièrement 25 ou 30 buts par saison", a-t-il ajouté.L'attaquant serait en discussion avec l' Atletico Madrid