OL : Aulas s'interroge sur la relation Lacombe-Houllier

"Peut-être qu'on n'a pas su trouver la liaison entre Bernard Lacombe et Gérard Houllier , qui aurait permis d'optimiser le travail qui est fait. Il faudra s'interroger... Est-ce que le fait qu'ils ne s'entendent pas résonne sur l'état d'esprit d'un certain nombre de joueurs ? Est-ce que, à l'inverse, c'est le fait qu'ils soient tous les deux là qui a gêné un certain nombre de choses ? Il y aura une remise en cause extrêmement profonde", a expliqué le président rhodanien, au micro de beIN Sports.