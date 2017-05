Match Bordeaux - OM en direct

Bordeaux Marseille A venir 2' Diego Alejandro -

Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille s'affrontent, au Matmut Atlantique, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 . Cinquième avec un point de plus que le club aquitain, la formation phocéenne peut valider sa qualification pour la Ligue Europa, tandis que les hommes de Jocelyn Gourvennec voudront l'emporter afin d'être maîtres de leur destin avant la dernière journée. L'OM n'a plus gagné en Gironde depuis 1977.