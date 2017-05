Liga : le Real bat Séville, Neymar et le Barça cartonnent

Le club merengue l'a emporté à domicile contre le FC Séville (4-1) grâce à Nacho Cristiano Ronaldo (doublé) et Toni Kroos . Dans le même temps, le Barça a gagné à Las Palmas (4-1) sur un triplé de Neymar et un but de Luis Suarez . Au classement, les Blaugrana gardent les commandes avec le même nombre de points que la Maison Blanche, qui reste maître de son destin avec une rencontre de retard.