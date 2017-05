Serie A : la Juventus chute contre la Roma !

Bien partie après le but de Mario Lemina (21e), la Vieille Dame a craqué sur des réalisations de Daniele De Rossi (25e), Stephan El Shaarawy (56e) et Radja Nainggolan (65e). Conséquence au classement, les Bianconeri de Massimiliano Allegri restent en tête mais n'ont plus que quatre points d'avance sur la Louve, à deux journées de la fin. Troisième, Naples est à cinq unités.