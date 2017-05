Ligue 1 : Monaco s'assure la titre malgré la victoire de Paris

C'est la consécration pour l'ASM. Malgré la victoire de Paris , les Monégasques se sont assurés de remporter le 8e titre de leur histoire ! Monaco a écrasé Lille (4-0) grâce à Falcao (6e, 69e), Bernardo Silva (45e+1) et Alonso contre son camp (89e), tandis que Paris a explosé Saint-Étienne (5-0) avec des buts de Cavani (2e, 72e), Lucas (38e, 78e) et Draxler (90e). Avec une différence de but plus importante, les Parisiens ne pourront pas rattraper le leader. Dans le même temps, Marseille a concédé le match nul Bordeaux (1-1). Rolan (2e) a ouvert le score pour les Girondins avant l'égalisation de Gomis (60e). De son côté, Nice s'est incliné face à Angers (0-2) sur des buts de N'Doye (35e) et Toko Ekambi (90e+3). À Montpellier Lyon s'est imposé (1-3) grâce à Fekir (17e) et Lacazette (22e, 90e+5) tandis que Mounié (35e) avait réduit le score. En feu, Nantes a dominé Guingamp (4-1) avec un doublé de Sala (51e, 78e) et des buts de Thomasson (16e) et Nakoulma (68e). Deaux (74e) a marqué pour l'En Avant. Dans le bas de tableau, Caen s'est incliné à Rennes (0-1) sur un but de Sio (67e) tandis que Crivelli (74e) et Danic (86e) ont donné la victoire à Bastia contre Lorient (2-0). Dans les autres matches de cette 37e et avant-dernière journée, Dijon a obtenu un succès important face à Nancy (2-0) grâce à Sammaritano (51e) et Diony (76e). Enfin, Metz et Toulouse ont concédé le match nul (1-1). Braithwaite (9e) a ouvert le score pour les Toulousains avait l'égalisation de Sarr (66e). Les résultats du soir : Monaco 4-0 Lille / Saint-Étienne 0-5 Paris-SG / Bordeaux 1-1 Marseille / Nice 0-2 Angers / Montpellier 1-3 Lyon / Nantes 4-1 Guingamp / Caen 0-1 Rennes / Metz 1-1 Toulouse / Bastia 2-0 Lorient / Dijon 2-0 Nancy.Par Antoine Merminod (iDalgo)