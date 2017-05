Sans entrer dans les détails, le président des Gones a laissé entendre que le club rhodanien sera actif à l'intersaison. "On va améliorer un certain nombre de choses et faire un recrutement ambitieux. Il faut voir ce qu'on peut améliorer comme avoir une expertise complémentaire autour de l'équipe. On a déjà fait un recrutement cet hiver avec Memphis. On va continuer. On a tout ce qu'il faut pour être heureux."