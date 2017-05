Le titre en vue pour Monaco, le duel Real-Barça se poursuit... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le quotidien L'Equipe rend hommage aux "vrais champions" de l'AS Monaco, virtuellement sacrés après la victoire contre Lille (4-0). Pour faire la fête de manière officielle, le club du Rocher n'a besoin que d'un point face à Saint-Etienne, mercredi en match en retard.La Gazzetta dello Sport consacre une majorité de sa première page au succès de l'AS Rome contre la Juventus Turin (3-1). Menée, la Louve de Luciano Spalletti empêche le sacre de la Vieille Dame et revient à quatre points de la tête, à deux journées de la fin de saison.On poursuit avec le journal Sport qui évoque le suspense pour le titre entre le Real Madrid et le FC Barcelone . Jusqu'au bout, la lutte va se poursuivre entre les deux cadors, respectivement tombeurs du FC Séville et Las Palmas. A égalité avec le Barça, la Casa Blanca a une rencontre de moins.On termine avec The Times qui revient sur la victoire de Tottenham contre Manchester United (2-1), pour la dernière sortie à White Hart Lane des hommes de Mauricio Pochettino . Les Spurs ont marqué par Victor Wanyama et Harry Kane , contre une réalisation de Wayne Rooney