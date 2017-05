ASSE : Galtier n'a pas savouré l'hommage du public

Lors de sa conférence de presse d'après-match, le futur ex-entraîneur des Verts a avoué qu'il a eu du mal à apprécier l'hommage du Chaudron. "Cela ne gâche pas l'hommage rendu par le club, les dirigeants, les quatre tribunes de Geoffroy-Guichard mais il est plus difficile de l'apprécier à sa juste valeur à cause de ce résultat car je respecte trop Geoffroy-Guichard. J'ai vécu l'après-match avec beaucoup de respect et de retenue mais, encore une fois, le résultat de ce soir (hier) n'y est pas étranger. Dans ces cas-là, vous n'arrivez pas à tout faire sortir."