Monaco à deux doigts du bonheur, Chelsea s'offre un sixième titre... Les Tops du week-end

Le titre officieux pour Monaco.

Une sixième couronne pour Chelsea.

Neymar et le Barça maintiennent le suspense.

Ne tournons pas autour du pot. Avec trois points d'avance, une rencontre de retard et une différence de buts supérieure au PSG, Monaco peut fêter le huitième titre de champion de son histoire. Large vainqueur de Lille (4-0) pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 , le club de la Principauté a rempli son principal objectif de la saison, après l'élimination en demi-finales de la Ligue des Champions . Un événement, après les quatre titres consécutifs du PSG.Vendredi, lors de la 37e journée de Premier League , les Blues ont mis fin au suspense en l'emportant sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-0), grâce à un but de l'ancien Marseillais Michy Batshuayi , décrochant le sixième titre de champion de leur histoire. Après une précédente saison ratée, le club londonien est de retour au sommet. Antonio Conte a réussi ses débuts sur le banc et permet au pensionnaire de Stamford Bridge de revenir en Ligue des champions.Le titre n'est pas encore joué de l'autre côté des Pyrénées. Dimanche, à l'occasion de la 37e journée de Liga , le FC Barcelone a conservé une chance de terminer à la première place en dominant facilement Las Palmas (4-1). Avec trois buts et une passe décisive pour Luis Suarez , Neymar a été le grand artisan de la nouvelle démonstration des Blaugrana, qui gardent la tête grâce à la différence de buts particulière. Mais le Real compte une rencontre de retard.