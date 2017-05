Cavani, Falcao, Pelé... L'équipe-type de la 37e journée de Ligue 1

Passeurs décisifs,etaccompagnent, double buteur. Large vainqueur de Lille (4-0), Monaco est représenté avec le défenseur brésilienet l'attaquant colombien, lui aussi auteur de deux buts.Grâce à sa victoire contre Guingamp (4-1), Nantes place aussi deux éléments avec(une passe) et(un but et une passe). A son avantage à Bordeaux (1-1), le gardien de l'OMest présent, tout comme le défenseur angevinDécisif lors du succès de Dijon contre Nancy (2-0), avec un but et une passe pour Loïs Diony a aussi retenu notre attention. Enfin, entré en jeu à la pause,a offert les trois points à Bastia face à Lorient (2-0) avec une passe décisive et un but.Pelé (OM) - Dubois (Nantes), Jemerson (Monaco), Traoré (Angers), Maxwell (PSG) - Verratti (PSG) - Thomasson (Nantes), Sammaritano (Dijon) - Danic (Bastia) - Falcao (Monaco), Cavani (PSG).