Barça, Monaco, Real... Le nouveau classement des meilleures attaques

Les hommes de Luis Enrique ont porté leur total à 112 réalisations en 37 journées, pour une moyenne de 3,02 buts par match. Deuxième attaque la plus prolifique de la saison, Monaco a déroulé contre Lille (4-0), pour un total de 102 réalisations en 36 rencontres de Ligue 1 . Tombeur du FC Séville (3-1), le Real Madrid atteint la barre des 100 buts et terminera à coup sûr sur la troisième marche du podium.1. FC Barcelone : 112 buts en 37 journées (3,02 buts/match)3. Real Madrid : 100 buts en 36 journées (2,77)4. Naples : 86 buts en 36 journées (2,38)5. Bayern Munich : 85 buts en 33 journées (2,57)6. AS Rome : 82 buts en 36 journées (2,27)8. Chelsea : 76 buts en 36 journées (2,11)9. Liverpool : 75 buts en 37 journées (2,02)10. Tottenham : 73 buts en 36 journées (2,02)