""Je voulais vous communiquer que j'ai pris la décision de finir ici cette aventure entamée, il y a quatre ans. On est passé par différents états, mais je ne garderai que les bons moments. La remontada de la saison passée, mon premier but toulousain, et des faits personnels comme la naissance de mon fils. Ce sont beaucoup de moments qui resteront gravés en moi. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus (...) Cette décision est uniquement personnelle et n'a rien à voir avec le côté footballistique, ni économique (...) Allez Toulouse !"", a notamment écrit le milieu de terrain. Trejo arrivait en fin de contrat mais ses dirigeants ont tenté, en vain, de le prolonger ces dernières semaines. Le joueur n'a pas révélé le moindre indice concernant sa future destination.