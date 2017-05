Trophées UNFP : l'équipe-type de Ligue 1 et le titre du plus beau but

L'Equipe-type de Ligue 1 :

Le buteur de l' OL Memphis Depay , a d'abord reçu le trophée du plus beau but de la saison pour son lob magistral contre Toulouse en mars dernier. Avec 42%, il s'impose de peu devant Florian Thauvin (37%). L'équipe-type de Ligue 1 met à l'honneur l' AS Monaco avec six joueurs sollicités !Subasic - Mendy, Glik, Thiago Silva , Sidibé - Seri, Verratti, Bernardo Silva - Mbappé, Lacazette, Cavani.