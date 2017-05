Trophées UNFP : Cavani meilleur joueur de Ligue 1

L'attaquant du PSG succède à son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic . "Je suis très heureux d'être ici, ce soir. Je souhaite remercier en premier lieu mes coéquipiers qui me donnent la possibilité d'être ici ce soir. Merci également aux gens qui ont voté pour moi", a déclaré l'international uruguayen au micro de beIN SPORTS. Bernardo Silva (Monaco), Alexandre Lacazette (Lyon) et Marco Verratti (PSG) étaient également en course pour cette récompense individuelle.