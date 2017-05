"C'est un sentiment spécial. Après avoir joué en Espagne et regardé beaucoup de match, en Allemagne, en France ou en Italie, je pense que c'est le meilleur championnat au monde, peut-être pas avec les meilleurs joueurs au monde, mais la ligue la plus compétitive et la plus difficile à gagner. N'importe qui peut vous battre. Chaque match est difficile et c'est pourquoi la saison prochaine, avec la Ligue des Champions , nous devrons être au sommet de notre jeu pour rivaliser en Premier League", a-t-il estimé.