Le club chinois serait disposé à lui verser la somme de 50 millions d'euros par an, tandis que le club allemand pourrait percevoir la somme de 80 millions d'euros pour son transfert. Âgé de vingt-sept ans, l'international gabonais a inscrit 29 buts en 31 rencontres de Bundesliga , depuis le début de la saison. On peut imaginer qu'il donnera sa priorité à une équipe européenne, alors qu'il semble encore être en mesure de jouer au plus haut niveau durant plusieurs saisons. Le PSG serait notamment dans le coup afin de s'attacher ses services.